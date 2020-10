«All’unità di reumatologia serve un responsabile», Atmar scrive ad Usl nord ovest

MASSA – Riceviamo e pubblichiamo da Atmar Massa-Carrara(Associazione Trentina Malati Reumatici) la seguente lettera aperta alla dirigenza di Usl Toscana nord ovest in merito all’Unità Operativa Semplice Dipartimentale di Reumatologia:

L’Atmar (Associazione Toscana malati reumatici) di Massa Carrara, venuta a conoscenza dell’andata in pensionamento del responsabile della Unità Operativa Semplice Dipartimentale di Reumatologia, dottor Giancarlo Tartarelli, nel salutarlo con riconoscenza per il lavoro svolto in questi anni, esprime forte preoccupazione per la mancata designazione del sostituto responsabile dell’attività, anche perché si è a conoscenza che in altro reparto, da parte della dirigenza Asl si è provveduto con la giusta e naturale tempestività.

In questi anni l’attività di reumatologia è stata, non solo per Massa Carrara, un riferimento per i malati reumatici e l’associazione teme che la mancanza di una responsabilità dirigenziale possa portare ad un progressivo indebolimento dei risultati sino a qui ottenuti.

L’Atmar fa appello alla dirigenza dell’Asl Nord ovest e in particolare al direttore generale, affinché sia al più presto provveduto, pena una sicura decadenza dell’attuale attività che tanto danno provocherebbe ai pazienti affetti da malattie reumatiche del comprensorio, alla nomina del responsabile provvisorio e all’emanazione degli atti per la ricerca della soluzione dirigenziale definitiva perseguendo l’obiettivo di mantenere e possibilmente migliorare un attività di cure reumatiche che, nella Asl e oltre, rappresenta un positivo riferimento per i cittadini affetti da problemi di origine reumatica.