Viabilità, circolazione interrotta su una strada regionale in Lunigiana

CASOLA IN LUNIGIANA – Interruzione della circolazione su Sr 445 (Casola in Lunigiana). La circolazione veicolare viene interrotta per tutti i veicoli, tranne mezzi di soccorso, scuolabus e mezzi del trasporto pubblico locale, sulla strada regionale della Garfagnana all’altezza del km 60, dal 12 al 30 ottobre 2020 con orario 8,30-12 e 13-17,30 (tranne che nei giorni di sabato e domenica).

Lo prevede un’ordinanza del Settore Tecnico della Provincia di Massa-Carrara, adottata per permettere interventi che riguardano il ripristino della viabilità e l’allargamento della sede stradale. L’ordinanza resta in vigore, comunque, fino al termine dei lavori.