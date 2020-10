Vespa Velutina, l’allarme degli apicoltori massesi: “Serve una task force”

MASSA-CARRARA – Nel settembre dello scorso anno la prima comparsa della vespa Velutina, o Calabrone Asiatico, sul territorio apuano. Oggi gli apicoltori massesi rivolgono alle istituzioni un appello per chiedere l’istituzione di una task force per ridurre la presenza di questi esemplari altamente nocivi per la salute delle api comuni.

“In qualità di Apicoltori Massesi circa 4 anni fa, siamo intervenuti in regione toscana in più incontri, da prima per conoscere questo” Killer delle Api “e in seguito per mettere in campo strumenti per poterla fermare, visto che era presente all’epoca in Liguria e si poteva arrestare la sua avanzata.

Vespa Velutina, senza volere entrare in dettagli tecnici, ma solo per conoscerla un po’ meglio, si nutre esclusivamente di api da miele, posizionandosi in volo stazionario all’ingresso delle famiglie. A differenza del nostro calabrone Europeo anch’esso predatore di api, ha messo a punto una tecnica di cattura, che non da scampo alle api. Bastano infatti dai 10 ai 15 esemplari in caccia per poter portare a morte una colonia di api “domestiche “.

In questi anni, da quando si è preso coscienza di questo nuovo flagello dell’apicoltura, purtroppo dobbiamo registrare, che sono stati fatti solo piccoli passi avanti e rischiamo di vedere distrutto il nostro patrimonio apistico e anche gli allevamenti dell’ecotipo massese di Api che stiamo cercando di conservare dal oltre

30 anni.

Nei vari incontri in regione Toscana, l’ultimo ad aprile, già in epoca covid 19, in conference call con i vari enti preposti: Crea Toscana, ISS Toscana e Lazio, associazioni di apicoltori, avevamo chiesto di costituire una task force per combattere la vespa velutina, purtroppo ad oggi non siamo riusciti in questa operazione e il monitoraggio di questo insetto negli apiari della provincia Massese è fatto su base volontaria da alcuni apicoltori, In questi giorni infatti, gli Apicoltori Apuani, stanno monitorando per intere giornate gli apiari, annotando la presenza e

l’ora cui esemplari di vespa velutina vengono avvistate.

Questo serve per poter individuare i nidi e distruggerli. In autunno, infatti dal nido secondario (o estivo) grande anche 1,5 mt di diametro escono per formare nidi (primari o invernali) anche 20 regine che andranno a formare nella stagione successiva altrettanti enormi nidi. Ecco perché questi giorni sono fondamentali per poter arginare l’avanzata di questo predatore.

In questa operazione però sono presenti solo apicoltori, che su base volontaria e sottraendo ore di lavoro ed energie alla cura delle loro api, si ritrovano inventati Ghostbusters di vespe velutine.

Chiediamo e ci rendiamo disponibili ad un incontro con l’amministrazione provinciale e comunale per poter attivare un tavolo di lavoro, dove si costituisca una task force per poter combattere in maniera efficace questo insetto alieno”.