MASSA-CARRARA – Durante la notte e fino al primo mattino instabilità con molte nubi associate a rovesci sparsi, localmente a carattere temporalesco. A seguire graduale miglioramento con fenomeni in isolamento sulle aree montuose e schiarite lungo la costa e sul fondovalle della Lunigiana, più ampie dal pomeriggio; addensamenti intensi permarranno a ridosso dei rilievi, specie appenninici con residue deboli precipitazioni nevose fin verso i 1500 metri la sera.

Temperature: in diminuzione, più sensibile nei valori diurni ed in montagna con zero termico a 1800-2000 metri.

Venti: in rotazione a Nord-Est, moderati o tesi con raffiche di Tramontana localmente forti specie nella seconda parte della giornata lungo le valli della Lunigiana poste allo sbocco dei passi appenninici.

Mare: mosso in particolare nel pomeriggio.