L’emergenza Covid ferma lo sport: “Massa in forma” rinviata al 2021

MASSA – La Consulta comunale dello sport, ovvero l’amministrazione comunale di Massa, in accordo con le varie associazioni di promozione sportiva e federazioni che ne fanno parte, riunitasi nei giorni scorsi ha deciso di rinviare “Massa è in forma”, la manifestazione dedicata alla promozione delle attività sportive, dilettantistiche e ludico-ricreative che si dovrebbe svolgere come da tradizione consolidata in questo periodo dell’anno nelle strade e nelle piazze del centro storico.

“L’andamento dell’emergenza ed un sostanziale aumento dei casi negli ultimi giorni, sia a livello nazionale sia sul territorio, rende difficoltoso lo svolgimento dell’evento dal punto di vista del rispetto delle basilari normative per impedire il diffondersi dei contagi”, spiega il sindaco Francesco Persiani. “Una manifestazione di tale portata, per la sicurezza degli sportivi e della cittadinanza, non sarebbe stato possibile organizzarla in piena emergenza, ma non vi vogliamo rinunciare per cui questo è solo un posticipo”.

L’evento si è sempre tenuto in autunno, solitamente nel mese di ottobre, ma l’emergenza da covid-19, la proroga dello stato di emergenza sanitaria al 31 gennaio 2021 e tutte le normative di sicurezza che ne conseguono, hanno portato il sindaco Francesco Persiani e l’assessore allo Sport Paolo Balloni a decidere uno slittamento dell’evento, aderendo così al parere unanime di tutti i membri della Consulta.

L’assessore ringrazia “i rappresentanti delle federazioni sportive che hanno partecipato alla Consulta, organismo utilissimo con il quale l’amministrazione ha già condiviso percorsi importanti come, ad esempio, la revisione del progetto Giocosport. Ci siamo dati appuntamento al prossimo mese per proseguire insieme il lavoro verso la prossima edizione di “Massa è in forma” ed altri eventi”.

La peculiarità della manifestazione è sempre stata quella di creare una palestra “a cielo aperto” in centro città dove chiunque potesse cimentarsi nelle varie attività sportive. Lo spirito è proprio quello di far scoprire sport noti e quelli meno praticati, con performance ed esibizioni di atleti e consentendo ai visitatori di provare le pratiche sportive, gli attrezzi, imparare varie mosse ed ha sempre portato un notevole afflusso di persone. Tutti motivi che hanno fatto propendere la Consulta dello Sport a decidere per il rinvio: l’appuntamento con “Massa è in forma” è fissato, al momento, per la primavera 2021 compatibilmente con quelle che saranno le normative. Nel frattempo la Consulta inizierà a ragionare sulla futura organizzazione già dalla prossima seduta, in programma ad inizio novembre.