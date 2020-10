Riparte “Alla scoperta dell’acqua”, il progetto di Gaia per le scuole apuane

MASSA-CARRARA – Anche per questo nuovo anno scolastico Gaia S.p.A. ha deciso di attivare il progetto “Alla scoperta dell’acqua”, un’iniziativa didattica finalizzata ad accompagnare gli studenti delle scuole presenti sul territorio alla scoperta della preziosa risorsa idrica. Lo scorso anno scolastico il progetto ha avuto un notevole successo, coinvolgendo circa 100 scuole e 10mila studenti delle scuole elementari della Versilia, litorale apuano, Garfagnana, Lunigiana e area pistoiese, salvo poi interrompersi forzatamente a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19.

Per questo anno scolastico, viste le particolari condizioni legate alle misure di contenimento alla diffusione del coronavirus, le lezioni sul ciclo dell’acqua e sulle pratiche di risparmio idrico del progetto “Alla scoperta dell’acqua” potranno svolgersi a distanza, attraverso videoconferenze da concordare con la scuola, oppure, qualora ce ne fossero le condizioni di sicurezza, anche in presenza. Al termine dell’evento, come accadeva lo scorso anno, saranno consegnati in omaggio a tutti gli studenti partecipanti i libri “Acqua in mente” e le coloratissime borracce “Marina”, ecocompatibili e plastic-free.

Le scuole interessate a prendere parte al progetto “Alla scoperta dell’acqua” possono compilare e spedire all’indirizzo eventi@gaia-spa.it, entro il 9 novembre, la scheda di partecipazione che è stata recapitata presso il loro indirizzo e-mail, oppure chiedere maggiori informazioni sempre allo stesso indirizzo.