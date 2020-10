Monte Pisanino, malore per un escursionista. Si alza il Pegaso

APUANE – La Stazione di Lucca del Soccorso Alpino è stata attivata Venerdì pomeriggio per soccorrere un escursionista nel comprensorio del monte Pisanino, la vetta più alta delle Alpi Apuane.

L’uomo, di 71 anni, si trovava da solo nei pressi della Foce Altare (m.1750) quando ha iniziato ad accusare un forte sfinimento. Non riuscendo più a proseguire ha chiamato il 118, che ha immediatamente attivato i soccorritori alpini e l’elicottero Pegaso 3. Dal colloquio telefonico è emersa infatti una sintomatologia riconducibile a probabili problematiche di natura cardiocircolatoria. Fortunatamente l’uomo ha incrociato due escursionisti di passaggio che hanno cercato di confortarlo in attesa dell’arrivo dei soccorsi. L’elisoccorso sanitario regionale Pegaso 3 si è portato sul target ed ha provveduto quindi al recupero e al trasporto all’ospedale N.O.A. di Massa.