Asilo nido Aulla, arrivano 27mila euro da Regione e Ue

AULLA – Arrivano i fondi per la gestione dell’asilo comunale di Aulla. Un finanziamento da 27.147,05 euro è quello concesso al Comune dalla Regione Toscana e dall’Unione Europea, finalizzato al sostegno dell’offerta di servizi per la prima infanzia (3 – 36 mesi) per l’anno educativo 2020/2021.

Tale finanziamento, fa sapere Palazzo civico, sarà utilizzato a parziale copertura dei costi di gestione dell’Asilo Nido Comunale “Il Girasole”.