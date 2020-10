Allerta meteo codice giallo per rischio temporali

MASSA-CARRARA – Allerta meteo in provincia di Massa-Carrara e nel resto della Toscana per un impulso di aria fredda proveniente dal nord Europa in avvicinamento alla nostra penisola. Dalle 22 di questa sera fino alla mezzanotte di domani, domenica 11 ottobre, è previsto un allerta codice giallo per rischio temporali e idrogeologico.

In tutta la Regione nella giornata di oggi sono previste precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio sulle zone settentrionali, in particolare nel pomeriggio-sera. In tarda serata possibili isolati temporali sul nord-ovest e sul litorale grossetano.

Domani, domenica, tempo perturbato con piogge, rovesci e locali temporali. Cumulati medi tra 10-20 mm sulle zone meridionali e fino a 30-40 su quelle centro-settentrionali.