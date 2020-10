Settantasei anni fa l’incendio di Fontia, la commemorazione

CARRARA – Il Comune di Carrara commemora il 76esimo anniversario dell’incendio del paese di Fontia. L’appuntamento è alle 10 alla ex scuola elementare dove verranno resi gli onori al cippo che ricorda la tragedia.

Nel 1944, dopo l’uccisione e ¡I ferimento di due soldati tedeschi, il comando nazista ordinò una rappresaglia contro il paese e la zona di Santa Lucia. Una rappresaglia che non si attuerà mai grazie alla mediazione di Don Fazzi e al ripensamento di un nazista.

La manifestazione proseguirà davanti alla lapide in ricordo dei caduti in largo Cesare Battisti e alla tomba di don Fazzi nel cimitero di Fontia, mentre infine al santuario di Santa Lucia verrà celebrata una messa in suffragio delle vittime della guerra. Al termine sono previsti i saluti del sindaco Francesco De Pasquale, del presidente dell’Anpi Nando Sanguinetti e del presidente della Pro Loco di Fontia Cristiano Corsini. La cerimonia ha il patrocinio della Provincia e si terrà in forma sobria, nel rispetto delle misure dettate dall’emergenza sanitaria.