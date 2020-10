Massa, partono i lavori per l’installazione di barriere antirumore lungo l’autostrada

MASSA – Inizieranno a partire dalla prossima settimana i lavori per l’installazione di barriere per la mitigazione acustica lungo la rete autostradale A12 nel territorio di Massa, in un’area ricompresa tra il confine con il comune di Carrara e viale Roma, che l’amministrazione del sindaco Francesco Persiani ha più volte sollecitato a Salt, Società autostrada ligure toscana, facendosi carico delle istanze dei cittadini residenti nella zona costretti a convivere con i disagi derivanti dai rumori dei mezzi. Le barriere sono necessarie a ridurre il rumore ambientale, ovvero i livelli di inquinamento acustico legati al transito veicolare che possono avere effetti nocivi per la salute.

Da anni la cittadinanza attendeva l’intervento che è stato programmato, per un primo tratto, a partire dal 19 ottobre. Della questione se ne sono interessati il sindaco Francesco Persiani e l’assessore Marco Guidi, con delega ai Lavori pubblici e Viabilità, che già dallo scorso anno hanno avuto numerosi confronti con i responsabili dell’azienda. “L’emergenza sanitaria ha generato notevoli allungamenti nelle tempistiche previste, ma l’attenzione dell’amministrazione è sempre rimasta alta”, dichiarano; “pur essendo un intervento di competenza di Salt, lo abbiamo seguito e sollecitato sapendo quanto sia atteso dalla città ed in particolare da tutti coloro che abitano in quelle zone e che da anni lamentano l’inquinamento acustico. Ci siamo presi un impegno per il miglioramento della qualità della vita e lo portiamo a termine grazie alla società autostradale”.

La prossima settimana partirà quindi un primo intervento denominato “Massa 20” e “Massa 21” nella carreggiata sud a partire dallo svincolo di Massa fino all’altezza di viale Roma; un secondo lotto “Massa 11” è programmato per la seconda settimana di novembre e riguarderà la carreggiata nord dell’autostrada dal casello autostradale fino ad Avenza, andando a coprire l’area di Ricortola. Per ulteriori lavori di installazione delle barriere di mitigazione acustica, “Massa 14” sulla carreggiata nord e “Massa 29” sulla carreggiata sud, sono in corso le aggiudicazioni di appalto.