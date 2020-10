Inaugurata la nuova palestra del Liceo Classico “Leopardi” di Aulla

AULLA – E’ stata inaugurata ieri mattina la nuova palestra del Liceo Classico G.Leopardi di Aulla. Lo comunica attraverso i social il sindaco Roberto Valettini, che spiega in un post: “Ho avuto il piacere di mostrare la palestra ultimata ai professori e agli studenti del Liceo Classico G. Leopardi, nell’attesa della formale consegna che verrà ufficializzata a breve”.

“Finalmente dopo 9 anni di attesa – ha sottolineato il primo cittadino – e soprattutto in un periodo di emergenza in cui le relazioni sociali sono a rischio di future strette, ridarà ai ragazzi uno spazio per potersi svagare e per praticare attività fisica secondo il piano didattico, nel pieno rispetto di tutte le norme anticontagio e delle disposizioni governative attualmente vigenti”.