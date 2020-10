MASSA – Quiz, musica e cartelloni fai da te in occasione dello sciopero globale indetto per questa giornata dal movimento Fridays For Future. Decine di giovani si sono dati appuntamento in piazza Aranci a Massa per la manifestazione in nome della giustizia climatica iniziata dall’attivista Greta Thumberg ormai due anni fa; in quell’agosto del 2018 quando ha iniziato una serie di scioperi scolastici chiamati “venerdì per il futuro”. Da qui il nome del movimento le cui istanze ad oggi, secondo gli attivisti che ne fanno parte, sono rimaste del tutto inascoltate, adombrate, per ovvi motivi, dall’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19. Alle istituzioni oggi tornano a chiedere di adottare politiche di giustizia ambientale, capaci di affrontare i cambiamenti climatici e tutelare l’ambiente. “Sono una studentessa universitaria – spiega Anna Giampietri, presente in piazza questa mattina – ho deciso di scioperare, oggi, per mandare un messaggio. Dopo tutto il periodo che abbiamo passato, il lockdown, eccetera, i riflettori si sono spostati su tanti altri temi. Eppure il tema sanitario è strettamente collegato a quello ambientale, pensiamo all’inquinamento che provoca la comparsa di tumori. Non possiamo più far finta di non vedere i danni provocati da scelte politiche poco attente all’ambiente. Dobbiamo lottare perché questa battaglia è una battaglia per la giustizia di chi verrà domani”.

Di giustizia parla anche Margherita Cantarelli del collettivo studentesco Tirtenlà quando commenta lo stato di salute delle acque del nostro territorio.”L’acqua delle Apuane rappresenta la più importante sorgente idropotabile della Toscana e tutti i giorni e tutti gli anni è inquinata dalla marmettola. La marmettola per chi non lo sapesse è polvere di marmo mista a oli esausti. E non è idrosolubile, come abbiamo scritto nel nostro cartellone. Non si scioglie nell’acqua: cementifica i fiumi e li inquina. È ora di dire basta a questa ingiustizia, non è giusto pagare le bollette per la depurazione di un’acqua che sarebbe pura di suo”.

“Sono sceso in piazza – spiega lo studente Filippo Novani -perché credo che le persone si debbano rendere conto del problema e di quante cose andrebbero cambiate in questa città. Ma anche nel resto del paese. Una cosa da dover limitare è l’uso dell’automobile. Non possiamo più continuare ad estrarre materiali fossili e poi inalarli, sono materiali tossici che a lungo andare provocano delle malattie. Se potessi decidere, domani imporrei l’obbligo di non usare l’automobile. Chi si vuole spostare usi i mezzi pubblici”.

Tra i temi discussi in occasione dello sciopero globale del clima anche le condizioni del canale Brugiano, un fosso in cui sono stati recentemente individuate delle carcasse di animali morti. “Siamo state contattate da due ragazze che ci hanno detto di aver trovato degli animali morti – spiegano le attiviste Gioia Giusti e Carlotta Palagi del Fridays For Future di Massa – Le abbiamo incontrate e siamo andate a fare un sopralluogo al canale del Brugiano. Il canale ci sembra abbandonato a livello di manutenzione del verde e a livello di cura degli animali che lo abitano. Abbiamo chiesto alle istituzioni di effettuare nuove analisi perché non vorremmo che si sottovalutasse il problema solo perché a morire sono stati degli animali. La nostra impressione è che non ci sia la volontà di investire risorse per capire la vera natura del problema ma così facendo – aggiungono – non si possono nemmeno individuare delle soluzioni per affrontarlo. La situazione ci sembra più grave di quanto si possa immaginare e i frequenti divieti di balneazione negli stabilimenti balneari che si trovano alla foce del Brugiano ne sono la testimonianza. Per questo ci rivolgiamo anche ai balneari e a tutte le attività legate al comparto turistico che hanno visto cambiare, e in peggio, l’ambiente in cui operano e vivono. In Versilia, per esempio, negli anni 50 si trovavano manciate di conchiglie sulle spiagge, oggi ci sono tratti del litorale in cui non riusciamo a metterci i piedi. Non possiamo più sottovalutare questi segnali, soprattutto perché il turismo sarà il settore più colpito dal cambiamento climatico. Una provincia che vive di lavoro stagionale come la nostra non può permetterselo”.