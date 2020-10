Selezioni Asmiu, i candidati alle prove dovranno munirsi di autocertificazione

MARINA DI CARRARA – L’azienda Asmiu (Azienda Speciale Municipalizzata Igiene Urbana) comunica a tutti i candidati ammessi alla prova per la selezione del personale che, ai fini di un regolare svolgimento, dovranno essere muniti di un’autodichiarazione, in adempimento all’ordinanza n. 70/2020 del Presidente della Regione Toscana in materia di gestione e contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. La prova si terrà venerdì 9 ottobre alle ore 09.00 presso il Centro Fieristico di Marina di Carrara.

Il modello dell’ “autodichiarazione quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza pandemica per la prova preselettiva“potrà essere scaricato dal sito www.asmiu.it, cliccando sull’icona “Avvisi di selezione del personale”. La mancata sottoscrizione del documento determinerà l’automatica esclusione alle prove. Anche per i candidati alla prova selettiva vige il medesimo obbligo, pena l’automatica esclusione. Gli stessi troveranno il modello contrassegnato dalla dicitura “autodichiarazione quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza pandemica per prova selettiva” scaricabile nella pagina del sito, precedentemente indicata.

“Si raccomanda, quindi, a tutti i candidati – avverte l’azienda – sia per prova preselettiva che selettiva, di presentarsi muniti dell’autodichiarazione, debitamente compilata e sottoscritta, e di un documento in corso di validità. Ulteriori informative in merito alle procedure che dovranno essere seguite dai candidati il giorno della prova sono visualizzabili sempre nella pagina “Avvisi di selezione”.”