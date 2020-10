«In quarantena con mio figlio da agosto». Lo sfogo di una insegnante di Massa

MASSA – Si trova in quarantena insieme al figlio da agosto perché lui, nonostante stia bene, risulta ancora positivo al Coronaviurs. Quello di una insegnante di Massa non è un caso isolato, perché accade di frequente che il periodo di isolamento si protragga oltre le previsioni: tutto dipende dall’esito del doppio tampone.

«Mio figlio di 17 anni è risultato positivo al virus il 24 agosto”. Inizia così il lungo racconto della donna. “Ha avuto tre giorni di febbre a 38.5 curata con tachipirina, e poi più nulla. Il balletto dei tamponi è stato il seguente: secondo positivo, terzo negativo, quarto positivo, quinto positivo, sesto negativo e settimo, di cui ho saputo l’esito stamani (6 ottobre), nuovamente positivo. A parte il significato dell’esito di questi tamponi e delle procedure tecniche con cui vengono condotte (ho letto che sono stati aumentati i cicli di PCR per aumentare la possibilità di rilevare materiale genetico) mi sorgono altri dubbi. Perché non sono stati condotti studi per capire se queste persone ormai asintomatiche sono contagiose? Considera che quando lui avrà finalmente il doppio tampone negativo, io (già risultata negativa) dovrò scontare altri 14 giorni di quarantena prima del tampone finale. In questo modo la società viene paralizzata. Io mi struggo al pensiero dei miei alunni che dall’inizio dell’anno scolastico non hanno nemmeno la supplente. Comunque sono fortunata, perché lo stipendio lo percepisco, ma conosco altre persone con attività commerciali chiuse nella stessa situazione. In più, perché la quarantena per i conviventi comincia dal secondo tampone (secondo alcuni da quando viene comunicata l’effettiva guarigione del positivo) e non dal primo tampone negativo, dal momento che il secondo è una conferma del primo?”

“Il sistema qui non funziona – conclude l’insegnante – è al collasso, non riusciamo a parlare con nessuno, telefonicamente è impossibile contattare l’ufficio igiene o è occupato o non ti risponde nessuno, a volte ti richiamano in risposta all’ennesima mail in cui chiedi chiarimenti o semplicemente di fissare un appuntamento per un tampone. I tempi si stanno dilatando anche per avere la risposta di un tampone, inizialmente le avevi il giorno dopo, ora passano tre giorni e così passano le settimane. Sono seriamente preoccupata per la salute mentale di mio figlio, di mia figlia che non abbraccio da 43 giorni e della mia”.