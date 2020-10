MASSA-CARRARA – Cielo sereno eccetto per sottili velature in transito da Ovest, più dense verso sera; banchi di nebbia al primo mattino sulla bassa Lunigiana.

Temperature: minime in diminuzione, valori diurni in contenuto aumento. Zero termico a 3600 metri di quota.

Venti: deboli o moderati Nord-occidentali con locali rinforzi di Maestrale lungo la costa.

Mare: mosso con tendenza ad ulteriore attenuazione del moto ondoso.