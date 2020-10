Pensioni, fino a 651 euro in più per quelle d’invalidità

MASSA-CARRARA – Pubblicata dall’Inps la circolare relativa all’aumento delle pensioni di invalidità. A comunicarlo è il patronato Inapa di Confartigianato Massa-Carrara: “E’ quanto stabilito dalla Sentenza della Corte Costituzionale 152/2020 e dal decreto legge “agosto” (decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, articolo 15), che prevedono una maggiorazione economica fino a 651,51 euro per 13 mensilità per coloro che sono titolari di pensione di inabilità (quindi invalidi civili totali, ciechi civili assoluti e sordi) o di pensione di inabilità ordinaria di cui alla legge n. 222/1984, già prima del compimento del sessantesimo anno di età e dopo i diciotto anni, a patto che siano rispettati precisi limiti reddituali. Quindi, la tanto attesa circolare operativa Inps dà concretamente il via all’aumento delle pensioni di invalidità, fornendo altresì i chiarimenti operativi”.

“Gli invalidi civili totali, ciechi civili assoluti e sordi non devono presentare alcuna domanda – specifica il patronato -, l’aumento verrà riconosciuto in automatico d’ufficio dall’Inps, con decorrenza dal 1° agosto 2020. Invece, i titolari di pensione di inabilità ordinaria di cui alla legge n. 222/1984 devono presentare apposita domanda. L’aumento viene concesso dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. A coloro che la presentano entro il 9 ottobre 2020, saranno riconosciuti gli arretrati con decorrenza dal 1° agosto 2020”.