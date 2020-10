Marmo, Athamanta: «Utili da record su un bene comune»

CARRARA – Nel giorno di debutto della Franchi Umberto Marmi in Borsa, il collettivo Athamanta – che ha indetto un corteo nazionale a Carrara per il 24 ottobre ‘Fermiamo la devastazione’ – attacca duramente la Società: “Le ‘cave del Gruppo Franchi’ prima di essere cave sono montagne, e prima di essere ‘del Gruppo Franchi’ o di qualsiasi altra società sono un bene comune della cittadinanza tutta. La quotazione in Borsa, si sa, necessita di grandi cifre. Ed infatti leggiamo di una Società con un valore di produzione di oltre 65 milioni di euro nel 2019, con un utile netto sopra ai 16 milioni”.

“Non è possibile continuare a legittimare un arricchimento di questa portata su un bene comune. Così come non è più accettabile che qualcuno si arricchisca distruggendo ecosistemi, inquinando le nostre acque, spazzando via pezzo dopo pezzo le Alpi Apuane, patrimonio naturale della comunità di oggi e di domani. Ci chiediamo: in nome di cosa: del lavoro? dell’occupazione? Non si direbbe dato che accanto ai numeri dei fatturati sempre più in crescita, quelli dell’occupazione sono in calo continuo. In questo caso, ad esempio, si vede un gruppo con un utile netto superiore ai 16 milioni euro e 40 dipendenti. È evidente che questo sistema non possa essere una risposta ai problemi occupazionali del nostro territorio, ma tuttalpiù una causa. Queste cifre, nella provincia col tasso di disoccupazione più alto del centro-nord, sono l’ennesima dimostrazione che oggi il sistema cave ha un unico significato: enorme profitto per pochi e devastazione per tutti”.

“Sul sito della Società si legge che Franchi Umberto Marmi è nata da ‘quel mondo fatto di cavatori, di pericoli e di gioie sempre condivisi, su quelle montagne dove tutti gli uomini si sentono uniti da una religione laica basata sui valori dell’etica del lavoro’. Noi ci chiediamo se davvero si possa credere che i pericoli che vivono quotidianamente i cavatori – un settore che vede in media un morto all’anno su meno di 700 lavoratori – possano essere gli stessi di chi gestisce 16 milioni di euro di utili; se le gioie possano essere le stesse; se ‘l’etica del lavoro’ possa ammettere questo ricatto occupazionale che contrappone la salute e l’ambiente al lavoro”.

Athamanta conclude: “Sul sito della Franchi Umberto Marmi si legge una descrizione idilliaca delle Apuane: ‘Su quelle vette – leggiamo sul sito www.franchigroup.it – un uomo riusciva a guardare le stelle coltivando un sogno come un visionario avrebbe potuto fare’. Mentre qualcuno festeggia nel mondo dell’alta finanza a noi alcune di quelle vette le hanno già sottratte per sempre. Non riusciranno però a sottrarci il sogno di una realtà differente in cui la dicotomia ambiente-lavoro si vada a sciogliere in una pratica di cura quotidiana, in cui il bene comune sia davvero comune. Per questo ribadiamo l’importanza di manifestare insieme il 24 ottobre per fermare la devastazione”.