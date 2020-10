Le mille sfaccettature dell’Universo, il nuovo appuntamento al Planetario

MARINA DI CARRARA – Questo venerdì, 9 ottobre, alle 21.15, l’incontro settimanale al planetario comunale “A. Masani” partirà da un tema apparentemente enigmatico: “L’astronomia multi messaggera”. Per millenni la più antica delle scienze si è basata sulla semplice osservazione ad occhio nudo, che si è potenziata a partire dal 1609, quando Galilei ha rivolto il suo cannocchiale verso il cielo. Negli ultimi secoli sono seguiti le osservazioni nelle altre lunghezze delle onde elettromagnetiche (dall’infrarosso, all’ultravioletto, dalle onde radio ai raggi X e Gamma). Da qualche anno poi si sono aggiunte altre forme energetiche, fra cui neutrini, raggi cosmici e ultimamente le onde gravitazionali, la cui prima osservazione risale al 2015 e sulla cui rivelazione svolge un ruolo fondamentale il complesso denominato “Virgo”, che ha sede a Cascina vicino Pisa. Ognuna di queste diverse tecniche osservative mostra aspetti talvolta diversissimi dell’universo: ad esempio, l’universo osservato nelle onde radio è totalmente diverso dall’universo nel visibile.



Nell’incontro si parlerà perciò di come funzionino e cosa facciano “vedere” queste diverse tecniche osservative, per passare poi alla visione delle stelle sotto la cupola del cielo (con possibilità di osservare cieli di ogni epoca e località della Terra) e, meteo permettendo, il riconoscimento delle costellazioni all’esterno e con l’osservazione al telescopio, oltre alla Luna, dei pianeti Giove, Saturno e Marte che brillano nel cielo di questo periodo.



Il planetario ha sede in uno dei locali dell’area della scuola primaria del Paradiso, in via Bassagrande 47 a Marina di Carrara e, qualora le prenotazioni superassero il limite di posti disponibili imposto dalle misure anti-Covid, potrà essere realizzata una replica della lezione stessa la domenica successiva.

Ricordiamo infine che, in questo periodo di misure anti-Covid, l’accesso può avvenire solo su prenotazione obbligatoria da effettuarsi via WhatsApp, sms o telefono (al numero 333-1731533), o via mail all’indirizzo del planetario stesso: planetario@comune.carrara.ms.it. Il dettaglio delle misure preventive applicate è visionabile sulla home page del sito www.astroflimasessi.it.