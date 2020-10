Il programma Rai “Cammina Italia” alla scoperta della Via Vandelli

APUANE – Il programma di Rainews “Cammina Italia” ha fatto tappa sulle Alpi Apuane alla scoperta della via Vandelli. Sabato alle 15:30, o domenica mattina alle 11:00 in base alle esigenze del programma, i telespettatori potranno, idealmente, ripercorrere a piedi un’arteria economica e militare che è stata nevralgica per lo sviluppo e l’unione del Ducato di Modena e Reggio e il Ducato di Massa che comprendeva la Garfagnana e parte del territorio di Carrara.

Alfredo Di Giovanpaolo (reporter di Rainews e ideatore del programma) narrerà l’antica via del sale e del marmo accompagnato dagli architetti Anna Della Tommasina e Sauro Quadrelli e Nicola Cavazzuti della sezione Tam del Cai, che hanno organizzato corsi gratuiti per la salvaguardia delle opere costruite a secco grazie ai finanziamenti FonARCom. Infatti operai edili e volontari del Cai, proprio in prossimità della via Vandelli hanno effettuato il ripristino di alcuni tratti. “L’Italia è un monumento alla pietra” soleva dire Goethe, e la via Vandelli ne è un maestoso esempio.

Ospiti della trasmissione televisiva anche Fabrizio Barca (coordinatore del Forum Disuguaglianze e Diversità), Giulia Bondi (giornalista di Rai TG Emilia Romagna), e Giulio Ferrari (riscopritore e curatore del cammino della Via Vandelli).

LA STORIA

Nel 1741 il Duca Francesco III d’Este combinato il matrimonio tra suo figlio Ercole e Maria Teresa Cybo-Malaspina, univa i due territori e dal momento che l’antica via Bibulca romana era in disuso da tempo ordinava la costruzione di una strada “che fosse all’avanguardia” all’abate ingegnere, geografo e matematico di corte Domenico Vandelli (che inventò ed introdusse le linee di livello in cartografia, note, all’epoca, come Isoipsae Vandellis).