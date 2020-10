Giampaoli, lunedì si torna in classe. Conclusi i lavori di efficientamento energetico

CARRARA – Da lunedì gli 85 bambini della scuola d’infanzia marinella potranno seguire regolarmente le lezioni nel plesso di via Marco Polo. Il cantiere per l’efficientamento energetico e miglioramento dell’asilo si è concluso nel pomeriggio di lunedì e ieri è stato ufficialmente consegnato all’amministrazione. Visti i tempi stretti si è così deciso di bloccare il trasferimento previsto di una classe alla scuola di via del Casone, alla Partaccia, e di continuare con la didattica alternata alla Lunenese fino alla prossima settimana.

«Oggi (ieri, ndr) il sindaco Francesco De Pasquale, l’assessore ai Lavori Pubblici Andrea Raggi e la dirigente Alessandra Valsega hanno effettuato un sopralluogo sul posto per valutare i tempi di riapertura del plesso – spiegano dal Comune -. Mentre prosegue l’attività didattica alternata nei locali di via Lunense, sono già iniziati gli interventi di pulizia, sanificazione e ri-sistemazione degli arredi della scuola. Tutte le quattro classi rientreranno quindi lunedi nel loro plesso». «Siamo consapevoli che i lavori alla Giampaoli hanno complicato un po’ le cose-aggiunge il primo cittadino -,ma lunedì i bambini avranno a disposizione una struttura migliore, più sicura, efficiente e bella». «La Giampaoli riapre con solo qualche g ¡orno di ritardo rispetto alla data di conclusione dei lavori che avevamo indicato – chiosa Raggi -. Siamo consapevoli che le famiglie hanno dovuto affrontare diversi disagi, ma non sempre gli interventi possono essere eseguiti nei periodi di vacanza. Purtroppo il patrimonio della nostra edilizia scolastica è stato a lungo trascurato e quindi c’è tanto da fare».