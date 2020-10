Convitto chiuso fino a data da destinarsi, ancora problemi all’alberghiero

MARINA DI MASSA – Servizio sospeso fino a data da destinarsi. È quando si sono sentiti rispondere i genitori degli iscritti all’alberghiero circa la riapertura del Convitto, fissata inizialmente per il primo di ottobre e in seguito posticipata al sette. Ora anche quella data è saltata e per gli 85 ragazzi provenienti da fuori provincia e iscritti alla scuola di cucina si prevedono altri giorni di attività scolastica da pendolari.

Nel frattempo è stata nominata la dirigente scolastica che entra al posto del dirigente dimissionario Matteo Raponi. Si tratta della professoressa Addolorata Langella, che assume il ruolo di reggente dell’istituto. “Noi – commentano i genitori degli iscritti – torniamo a chiedere fortemente un preside effettivo perché, tanto di cappello alle qualità della docente, ma ha tanti plessi scolastici da gestire e la situazione dell’alberghiero ha bisogno di particolare attenzione”.

Nel merito il deputato di Italia Viva, Cosimo Maria Ferri ha presentato un’interrogaizone al Ministero dell’Istruzione nella quale si legge che: “le problematiche della scuola sono tali che non possono essere gestite da un Dirigente che, per quanto competente, presiede un totale di cinque istituti dislocati nell’intera provincia; occorre nominare un dirigente titolare che possa occuparsi in via esclusiva dell’Istituto “G.Minuto” e dei suoi problemi;

tale nomina è necessaria per gestire la complessità della scuola, dotata di diversi indirizzi con relativi laboratori e tre sedi operative dislocate nel comune di Massa, tra cui un convitto (la cui sede a causa del Covid deve essere spostata e quella individuata non potrà accogliere tutti gli studenti che ne hanno fatto richiesta);

l’istituto ha bisogno di un dirigente titolare e competente che possa con stabilità dedicarsi alle sue problematiche;

la scuola, inoltre, ha in previsione una ristrutturazione edilizia totale, fase delicata per studenti e per l’intero personale scolastico che andrà gestita con tempestività e dedizione;

i docenti e l’intero personale scolastico, che stanno lavorando con grande impegno e professionalità, hanno bisogno di un punto di riferimento che sia in grado di gestire e organizzare la complessità della scuola con competenza;

i genitori chiedono di avere la garanzia di mandare i propri figli a studiare, crescere e formarsi in un luogo sicuro, che non sia in balìa di continui cambiamenti didattici e trascuratezza;

gli studenti hanno bisogno di un punto di riferimento che sappia garantire la loro piena ed effettiva formazione e la continuità didattica; peraltro il fatto che il dirigente scolastico titolare sia tornato a fare l’insegnante facilita la copertura finanziaria e non richiede alcuna variazione”. Da qui l’interrogazione: “ se il Ministro interrogato sia al corrente dei fatti e conseguentemente intenda provvedere nell’immediato a nominare un dirigente scolastico titolare che si occupi in maniera stabile e continuativa dell’istituto “G. Minuto” di Marina di Massa”.