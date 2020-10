MASSA -CARRARA – Durante la notte ancora molte nubi associate a piogge sparse e locali rovesci, in isolamento sulle Apuane; già nel corso della mattinata rapido miglioramento con attenuazione dei fenomeni e schiarite in estensione da Ovest, più ampie dal pomeriggio fino a poco nuvoloso per velature.

Temperature: in aumento, più avvertibile nei valori diurni e sulla fascia costiera. Zero termico a circa 2800 metri.

Venti: inizialmente ancora sostenuti di Libeccio con residue raffiche lungo la costa ed in Appennino; entro il pomeriggio indebolimento e rotazione ai quadranti settentrionali a partire dalla Lunigiana.

Mare: molto mosso, localmente agitato al mattino con mareggiata sul litorale apuo-versiliese.

