Addio alla presidente Carla Nespolo, il cordoglio dell’Anpi di Massa

MASSA – “L’Anpi Sezione di Massa, congiuntamente all’Associazione Eventi sul Frigido, esprime il suo profondo cordoglio alla famiglia per la morte del suo comandante On.le Carla Nespolo, presidente nazionale dell’Anpi”. E’ il messaggio di cordoglio della sezione massese dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, che per la scomparsa della presidente. “Anpi la ricorda con immutato affetto e per la sua gradita e attiva partecipazione alla manifestazione per la Liberazione della Città di Massa del 10 Aprile 2018”.

“Annunciamo inoltre – aggiunge l’associazione – che una delegazione della sezione parteciperà ai funerali in programma ad Alessandria per Giovedì 8 Ottobre 2020”.