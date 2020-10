Temporali, vento e mareggiate: allerta meteo, codice giallo in Toscana

MASSA-CARRARA – Allerta codice giallo per rischio temporali, mareggiate, vento ed eventi di natura idrogeologica da questa sera fino alle 12 di domani, mercoledì 7 ottobre per il transito di una saccatura sull’Europa centrale che mantiene condizioni di variabilità perturbata anche sulla nostra penisola.

Nella serata di oggi, martedì, e fino alla mattina di domani, mercoledì è previsto il transito di un sistema perturbato associato a piogge sparse e locali temporali, inizialmente sulle zone di nord-ovest, in graduale trasferimento alle zone interne più orientali e meridionali nel corso della mattinata di domani. Si prevedono cumulati localmente abbondanti con intensità a tratti forte. Da stasera e fino a domani mattina possibili temporali, localmente forti, inizialmente sulle zone di nord-ovest in graduale trasferimento alle zone interne più orientali e meridionali. Possibili colpi di vento e grandinate.

Domani, mercoledì, durante la notte e fino alla mattina, venti forti di Libeccio-Ponente in successiva rotazione a Maestrale.

Mare molto mosso o agitato sul settore settentrionale. Attenuazione dal pomeriggio di domani.