Tamponi drive through, più di 9mila test effettuati a Massa-Carrara

MASSA-CARRARA – In circa 6 mesi sono stati oltre 52mila i tamponi effettuati in modalità “drive through” dell’Azienda Usl Toscana nord ovest grazie agli sforzi del dipartimento di Prevenzione e di tutto il personale sia sanitario che amministrativo impegnato. Quelli assicurati nell’ambito di Massa-Carrara sono stati 9.179. Nell’ambito pisano, invece, 18.609, in Versilia 8.436, nel livornese 9.331 e, infine, nell’ambito lucchese 6.696. Per un totale di 52.251 test.

L’introduzione della innovativa modalità di esecuzione del tampone ha permesso in questi mesi di velocizzare le procedure e ridurre il contatto tra operatore e cittadino ottimizzando, al contempo, l’utilizzo dei dispositivi di protezione. Alle postazioni “drive through” occorre recarsi in auto e il tampone viene effettuato ai richiedenti senza che questi debbano scendere dall’auto. Il personale sanitario, infatti, farà il prelievo da naso e gola attraverso i finestrini.

Una volta effettuato il tampone, non è previsto l’invio a casa o il rilascio tramite sportello del referto, l’esito sarà consultabile esclusivamente in tre modi:

– tramite il fascicolo sanitario elettronico, ovvero la raccolta on line di tutte le informazioni sanitarie che riguardano la vita dei cittadini. Si accede tramite i consueti canali (Totem PuntoSì, app Smart SST, oppure sito http://fascicolosanitario.regione.toscana.it/) autenticandosi con la carta sanitaria elettronica o con le credenziali Spid)

– attraverso il nuovo portale web della Regione Toscana, Referti Covid ( https://referticovid.sanita.toscana.it) da cui è possibile scaricare i propri referti relativi ai soli test o tamponi. L’accesso, dopo essersi registrati, è con identificativo, password e un OTP che sarà ricevuta via sms.

– rivolgendosi al medico di famiglia e autorizzandolo a consultare il proprio fascicolo sanitario elettronico.

ATTENZIONE: ai Drive Trough non è prevista la possibilità di:

– accedere direttamente. È inutile quindi presentarsi senza prenotazione, le provette dei tamponi arrivano al personale già con il nominativo dell’utente che dovrà sottoporsi al test;

– prenotare in autonomia la prestazione. I tamponi, in considerazione della grande quantità di prestazioni necessarie per la tutela della salute pubblica, possono essere richiesti esclusivamente dai medici di famiglia o della Prevenzione in presenza di particolari condizioni legate a sintomi o situazioni di rischio.