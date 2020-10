Scuola, 305 casi di positività da inizio anno scolastico. Istituti superiori i più colpiti

TOSCANA – Sono 305 gli studenti toscani risultati positivi al coronavirus in ambito scolare registrati nel periodo 14 settembre 4 ottobre. A rivelarlo è il rapporto dell’Agenzia regionale di Sanità sull’emergenza Covid, che ha fatto un censimento di tutti i casi registrati finora in regione.

Per quanto gli studenti «potrebbero essersi infettati in altri luoghi» o anche «nei giorni precedenti» al ritorno in classe, le conseguenze sul sistema scolastico — in termini di quarantene disposte — sono rilevanti. La distribuzione delle infezioni «è praticamente sovrapponibile a quella dei casi positivi espressi dalla popolazione generale, quindi, come atteso, il contagio tende a propagarsi nelle zone a maggior densità abitativa: zona metropolitana dell’Asl Toscana Centro e zona costiera dell’Asl Nord Ovest». In altre parole, ad essere colpite in modo particolare sono le scuole di Firenze, Prato, Pisa, Livorno, la Val d’Era e in misura minore la Versilia.

Anche ieri sono stati registrati nuovi casi che si aggiungono alla lunga lista pubblicata da Ars, in particolare nel territorio dell’Asl Nord Ovest: ieri mattina, un bambino è risultato positivo all’asilo nido I Cuccioli di Carrara. Cosi è scattato l’isolamento per tre insegnanti e dieci compagni di classe.

Nelle scuole superiori, positivi all’istituto Garfagnana di Castelnuovo Garfagnana, all’Iti Giorgi di Lucca, all’itc Carrara di Lucca e all’Isi Piaggia di Viareggio.

I numeri dell’Ars non tengono conto degli asili nido, ma sono distribuiti per le altre fasce d’età: 42 nelle scuole materne, 95 alle elementari, 45 alle medi e e 123 alle superiori.