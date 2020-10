Al Parco delle Apuane torna l’appuntamento con “Autunno Apuano”

MASSA – Torna “Autunno Apuano”, il consueto appuntamento organizzato dal Parco delle Apuane per scoprire e vivere l’area protetta nella stagione che precede l’inverno. Quest’anno l’evento è infrasettimanale, calendarizzato nel giorno della vendemmia presso la Geopark Farm di Bosa di Careggine. E’ in programma giovedì 8 ottobre, nell’unica data utile concessa dal meteo e dalla maturazione delle uve.

L’emergenza epidemiologica da Covid-19 limita molto nel numero e nelle modalità gli eventi all’interno degli edifici e tutto è meglio che si svolga all’aperto. Per il 2020 è stato pensato un programma popolare, che unisce la festa al rito della vendemmia. Così, proprio come impone la tradizione, il mattino sarà dedicato alla raccolta delle uve nel vigneto e di altri prodotti della terra nei campi e nel frutteto. Seguirà, secondo l’usanza, un pranzo o spuntino offerto a tutti quanti hanno dato una mano a cogliere e trasportare i frutti.

Chi fosse interessato a partecipare può prenotarsi per i posti disponibili, telefonando al 366 3400187. Il parco mette a disposizione anche un pullman gratuito – su prenotazione e fino ad esaurimento della capienza – con partenza da Massa (ore 8:30 – Stazione FF.SS.) e Seravezza (9:00 – Palazzo Mediceo). La partenza da Careggine, per il viaggio di ritorno, è prevista per le ore 17:00.