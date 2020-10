Lavori in corso sulla strada provinciale Villafranca – Bagnone

LUNIGIANA – La circolazione sulla Sp 28 (Vilafranca – Bagnone) nel Comune di Villafranca in Lunigiana sarà interrotta a tutti i veicoli, tranne quelli di soccorso, scuola bus e mezzi del trasporto pubblico locale, fino al 14 novembre 2020 con orario dalle 8 alle 17 tra il km 1,100 e 1,550.

Lo prevede un’ordinanza del servizio tecnico della provincia che è stata adottata per permettere l’esecuzione di lavori di scavo per la linea fognaria e acquedotto con allacci alle utenze per conto della società Gaia. L’ordinanza resta comunque in vigore fino al termine dei lavori.