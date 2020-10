«La devastazione delle Apuane è una certezza»

MASSA-CARRARA – “La devastazione delle Apuane è certezza”. Si apre così la lettera dell’ambientalista Franca Leverotti che interviene sul tema dell’escavazione del marmo sulle Apuane, in particolar modo dell’escavazione nel comune di Minucciano, dove è in corso il percorso partecipativo del piano integrato per il parco delle Apuane. Durante l’ultimo incontro del percorso, secondo Leverotti “si è avuto conferma che le tante indagini affidate a tecnici locali, in grave conflitto di interesse perchè hanno lavorato per cave e piani attuativi di bacino, non verranno utilizzate per la chiusura delle cave nel Parco, cave che stanno lievitando a vista d’occhio grazie ai Pabe approvati da Parco e Regione.

Un solo esempio: il dott. Lombardi riferisce sulla biodiversità e porta come esempi il monte Castagnolo a Massa e la sella glaciale di Pungitopo: forse il sito della cava Pungitopo, recentemente riaperta, con 2 cantieri, 2 torrenti adiacenti e diverse grotte nell’area?

Pungitopo è a Minucciano, quel Comune che, grazie alla politica, può scavare e aprire nuove cave in violazione del Codice dei Beni Culturali fino a 1.600 m e disattendere i divieti di approvazione in ZPS, grazie alla volontà della Regione che gli consente di avere un piano regolatore datato, o più esattamente tiene in vita una “variante organica al programma di fabbricazione per insediamenti produttivi” risalente al 1996, senza considerare che gli adeguamenti alle leggi dello Stato e Regionali lo hanno certamente snaturato e superato.

Il RUP, ovvero il Presidente del parco, ha dichiarato che le aree contigue di cava interne al Parco saranno ridotte di almeno il 30%. Ma, attenzione, non c’è la volontà di ridurre le cave attive oggi più di 80 e altre sono in corso di approvazione, ma …..solo la superficie che ingloba queste cave e che, ad es. nel caso di Massa, raggiunge anche i 350.000 mq per bacino, essendo concessioni mai ridotte di superficie in violazione della LR 35/2014.

Forse Putamorsi ignora che se la legge regionale impone la riduzione della superficie alla sola cava, piazzali di lavoro e strade, la normativa Europea sui siti RETE Natura 2000, obbliga ad avere un’area cuscinetto tra questi e l’area estrattiva. Poiché le cave a Vagli e in altri comuni sono sul confine della rete protetta, il Parco dovrà individuare in questo piano anche l’area cuscinetto obbligatoria, riducendo in questo modo l’area protetta.

E’ vero che il principio dello sviluppo sostenibile invita ad usare il contemperamento dei tre fattori: ambiente, economia, sociale, ma questo piano è totalmente sbilanciato verso l’attività estrattiva, che viene praticata in violazione di tutti i commi dell’art. 146 del Codice dei Beni Culturali e anche del Codice dell’Ambiente che vieta cave in corrispondenza con le sorgenti.

La politica locale e regionale da decenni conosce solo la strada dell’estrattivismo. Vedremo se l’Europa si adeguerà ad un Parco fuorilegge che taglia le montagne e inquina le acque, come ha confermato recentemente anche Arpat”.