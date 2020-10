Carlo Tessa nuovo direttore della struttura Radiodiagnostica Apuane e Lunigiana

MASSA-CARRARA – Carlo Tessa è il nuovo direttore della struttura Radiodiagnostica Apuane e Lunigiana dell’Azienda USL Toscana nord ovest.

Nella delibera del direttore generale numero 777 del 1° ottobre 2020 si evidenzia infatti che Tessa è risultato vincitore della selezione pubblica per il conferimento dell’incarico quinquennale per la direzione di questa struttura complessa.

Carlo Tessa, nato a Pietrasanta e residente a Lucca, ha 55 anni. Si è laureato nel 1991 a Pisa in Medicina e Chirurgia per poi specializzarsi in Radiologia nel 1995. Nel 2004 ha conseguito il dottorato di ricerca in Neuroscienze all’Università di Firenze.

Dal 1997 al 2001 è stato dirigente medico nella struttura di Radiodiagnostica dell’ospedale di Lucca. Dal 2001 fino ad oggi è stato dirigente medico dell’unità operativa complessa Radiologia e Interventistica dell’ospedale Versilia, dove a partire dal 2007 è stato anche medico responsabile di tutti gli impianti di Risonanza Magnetica della struttura ospedaliera.

Specifici campi di interesse ed approfondimento del dottor Tessa sono rappresentati dal neuroimaging e dalla cardioradiologia. In tali settori, oltre all’attività clinica, svolge il suo principale lavoro di ricerca ed ha al suo attivo numerose pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali. A tale scopo ha instaurato rapporti di collaborazione con altre strutture ospedaliere ed universitarie nazionali ed estere.

“Con questa nomina – sottolinea il direttore generale dell’Azienda USL Toscana nord ovest Maria Letizia Casani – si riempie una casella importante dell’organigramma degli ospedali Apuane e Lunigiana. Grazie alla sua professionalità ed alla sua capacità di fare squadra, il dottor Tessa, ne sono convinta, saprà migliorare ulteriormente la qualità del servizio fornito alla cittadinanza e sarà in grado di accrescere e valorizzare le competenze presenti nella struttura”.

“Ringrazio la Direzione Aziendale – afferma il dottor Tessa – per la fiducia accordatami. Mi appresto ad iniziare questo percorso con grande soddisfazione ed orgoglio. Spero che la mia esperienza nel settore della Radiodiagnostica possa essere utile ai miei nuovi colleghi ed a tutti gli altri professionisti della sanità di Massa Carrara. Io, infatti, credo molto nel lavoro di squadra e nell’attività in rete. A questo riguardo, l’appartenenza ad una grande azienda quale è l’Azienda USL Toscana nord ovest offre sicuramente importanti opportunità di collaborazione, per migliorare l’efficacia e l’efficienza dei servizi e per venire incontro alle esigenze dei cittadini”.