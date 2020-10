Bimbo delle elementari positivo. Classe in quarantena a Licciana Nardi

LICCIANA NARDI – Positivo al Covid-19 un bambino della classe seconda della scuola elementare di Licciana Nardi. Lo comunica il sindaco del Comune, Renzo Martelloni, che informa circa l’attivazione, in sinergia con l’Azienda sanitaria locale, del protocollo contro la diffusione del virus. “Nella giornata odierna abbiamo ricevuto notizia che è risultato positivo a bassa carica al test per Covid-19 un alunno della classe 2° della scuola elementare di Licciana. A seguito di questa comunicazione, in collaborazione con l’Azienda sanitaria locale e la Preside, seguendo il protocollo, sono stati posti in isolamento preventivo i compagni di classe e gli alunni che condividono lo stesso scuolabus, le insegnati, il conducente dello scuolabus e l’accompagnatrice”.

L’Azienda sanitaria locale provvederà a contattare tutti i soggetti e ad attuare tutte le misure previste dal protocollo Covid-19. Il servizio di trasporto scolastico per gli altri bambini non subirà variazioni, sebbene potrebbero verificarsi dei ritardi. “L’Amministrazione comunale – aggiunge il sindaco – è in stretto contatto con l’Autorità sanitaria competente e provvederà a comunicare eventuali variazioni”.