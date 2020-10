A Pontremoli tornano le tradizionali “castagnate”. Tutti i dettagli

PONTREMOLI – L’autunno ha ormai già fatto capolino nel Comune di Pontremoli, e come ogni anno, non possono mancare le tradizionali castagnate a permettere una totale immersione nell’atmosfera tipica del periodo.

La ProLoco Pontremoli, insieme al Comune di Pontremoli infatti, anche per questo insolito 2020, non ha voluto abbandonare l’immancabile appuntamento. Quest’anno in una nuova location.

Ad ospitare caldarroste e pattona ci sarà il piazzale dell’ex Convento dei Cappuccini, che verrà quindi animato per quattro domeniche, dalle ore 11.00 alle ore 19.00 dalle “Castagnate – In ricordo di Piero”.

Le giornate del 4, 11, 18 e 25 ottobre quindi, tutti potranno gustare il frutto principe dell’autunno e calarsi perfettamente nella stagione dei colori e dei profumi. Ma non solo castagne.

A disposizione di tutti poi, coi sarà il trenino lillipuziano, un mercatino e la possibilità di visitare l’ex Convento dei Padri Cappuccini, il suo suggestivo chiostro, il refettorio e l’intera struttura. Sarà poi aperto il mercatino missionario, il cui incasso verrà devoluto alle missioni in India. Il tutto grazie alla collaborazione del Gruppo Missionario Padre Daniele, di Slow Food Lunigiana Apuana, di Strada del Vino dei Colli di Candia e di Lunigiana e di Farfalle in Cammino.

Insomma, giornate da vivere appieno a Pontremoli, tra sapori, profumi, esperienze e divertimento ma sempre nel rispetto delle normative vigenti in materia di Covid 19. L’appuntamento per la prima castagnata è oggi domenica 4 ottobre dalle ore 11.00. Per vivere l’esperienza dell’autunno pontremolese, delle sue tradizioni e delle sue tipicità.