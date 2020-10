Il Tirreno a rischio vendita, Nardi (Pd): «La proprietà spieghi ai lavoratori le reali intenzioni»

MASSA-CARRARA – “Che i giornalisti e i lavoratori de il Tirreno abbiano sentito la necessità di indire due giornate di sciopero del quotidiano ci spiega più di tanti giri di parole quanto sia preoccupante la situazione. Perché evidentemente dietro la presunta volontà del Gruppo Gedi di vendere il Tirreno non c’è una semplice questione di mercato e di quote di copie stampate, ma qualcosa di più su cui occorre fare piena chiarezza”. così la deputata Pd e Presidente della Commissione Attività produttive della Camera Martina Nardi interviene sulla vertenza del giornale toscano. “E’ cioè necessario – aggiunge – che la proprietà spieghi le proprie intenzioni anzitutto ai lavoratori e ai loro rappresentanti sindacali, perché assieme alla necessità di garantire a pieno le professionalità e l’occupazione del quotidiano, c’è anche l’esigenza di tutelare uno strumento indispensabile del confronto democratico della Toscana. Un giornale infatti non è solo un semplice prodotto – conclude la deputata – , ma è anche, se non soprattutto, un presidio di civismo e partecipazione di una comunità alla vita pubblica, e questo vale soprattutto nel caso de Il Tirreno la cui storia è intimamente intrecciata a quella di tutti noi toscani”.

Solidarietà ai lavoratori anche da parte di Confartigianato: “Le notizie che si rincorrono sulla possibile vendita del Tirreno ci preoccupano – scrive in una nota l’associazione -. Ci preoccupa soprattutto la sorte di un giornale che ha fatto e continua a fare e raccontare la storia della Toscana. Un pilastro nel pluralismo dell’informazione che non può venire meno. Seguiremo da vicino la vicenda e speriamo che possa risolversi nel migliore dei modi. A tutti i dipendenti, giornalisti, poligrafici, operai e impiegati, la piena solidarietà della nostra associazione”.

“Siamo consapevoli – continua Confartigianato – che il mercato della carta stampata non stia vivendo un periodo d’oro ma siamo fortemente convinti che i quotidiani abbiano un ruolo essenziale nelle nostre comunità e rappresentino un modello di informazione che deve semmai essere recuperato e potenziato. Oggi, venuti a conoscenza della situazione dei lavoratori e delle loro preoccupazioni, dello sciopero annunciato che prevede ulteriori giornate di mobilitazione, siamo al loro fianco. Conosciamo il mercato e le sue regole, ma speriamo solo che tutta la politica segua con la dovuta attenzione quanto sta accadendo perché, al di là di quella che sarà la futura proprietà, il Tirreno deve continuare a esistere e a raccontare le nostre comunità. Per l’importanza della testata in Toscana chiediamo di seguire e controllare il nuovo piano industriale affinché garantisca territorialità, indipendenza e occupazione”.

ANGELINI (CGIL TOSCANA): “DISFARSI DE IL TIRRENO NON GIOVERA’ AI CONTI DEL GRUPPO”

“La vendita de Il Tirreno ci riguarda, riguarda tutti i toscani. E’ inaccettabile che lo si faccia senza alcun confronto preventivo con i rappresentanti di chi il giornale lo fa, nel chiuso di stanze con i vetri oscurati in spregio anche di chi in quel giornale, stampato e online, ogni giorno trova le informazioni che cerca”, è il commento della segretaria generale di Cgil Toscana Dalida Angelini. Non stupisce che il regista di questa operazione sia Jhon Elkann, dinastia Agnelli, che è molto attento ad usare fondi pubblici italiani, ma le tasse le paga in Olanda. Torni sui suoi passi, investa ed innovi, si impegni a fare giornali che vale la pena comprare e leggere. Faccia l’editore, non il finanziere alla perenne ricerca di far quadrare il bilancio, non è forse chiaro che non è questa la strada per risolvere una crisi che è strutturale? Di sicuro, poi, disfarsi de Il Tirreno, così storicamente legato al territorio, non gioverà ai conti del Gruppo. Ai giornalisti in sciopero e ai poligrafici che lunedì in assemblea decideranno le azioni da mettere in campo la solidarietà attiva e partecipe mia personale e di tutta la Cgil Toscana”.