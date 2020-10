Alberghiero, nominato reggente annuale. I genitori: «Serve un dirigente di ruolo»

MARINA DI MASSA – Tornano a parlare i genitori degli studenti dell’Alberghiero “G. Minuto” di Marina di Massa. “In queste ore – annunciano – abbiamo avuto la nomina ufficiale della dott.ssa Langella in qualità di Reggente. Ci risulta che la dottoressa gestisca quattro sedi del Barsanti: Ipsia, Einaudi, Salvetti, Fiorillo, con i relativi corsi serali.

Ci chiediamo come una persona già così oberata, anche se sicuramente competente, possa gestire la nostra complessa scuola”.

“Con rammarico abbiamo appreso – prosegue il comitato – che secondo la Normativa, per questo anno, avendo già avuto la segnalazione di un dirigente che poi ha rinunciato, il nostro Istituto non può più avere un dirigente titolare, ma soltanto un reggente annuale. Risulta davvero poco comprensibile e per nulla accettabile che, dopo aver trasformato i presidi in dirigenti scolastici, conferendo loro incarichi, ruoli e più responsabilità nella P.A, il Ministero poi non sappia coprire ogni singolo istituto scolastico con una propria dirigenza. Per questo chiediamo a tutta voce al Ministero una deroga, perché la nostra scuola possa avere quanto prima un dirigente di ruolo!”