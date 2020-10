Abuso di alcol, uso di eroina e cocaina: l’esito dei controlli dei Carabinieri di Carrara

MASSA-CARRARA – Sul fronte dell’attività preventiva negli ultimi giorni non sono mancati i controlli sulle strade effettuati dai Carabinieri della Compagnia di Carrara per garantire più sicurezza e rispetto della legalità. Nello specifico, per fare rispettare le norme in materia di codice della strada, sono state presidiate da pattuglie in uniforme e in abiti civili le principali vie di comunicazione, compresa la zona della “movida” dove era prevedibile un notevole aumento del traffico durante il week-end.

A tal proposito, le pattuglie del Nucleo Radiomobile hanno rivolto particolare attenzione alle condotte pericolose, spesso indotte dall’abuso di bevande alcoliche, e con l’ausilio di precursori ed etilometri, durante un posto di controllo in Viale delle Pinete a Marina di Carrara, un automobilista 37enne di Carrara è stato “pizzicato” alla guida di una Opel “Corsa” con un tasso di alcol nel sangue pari a 1,86 g/l, mentre un 30enne di Massa alla guida di una “Polo” è risultato positivo all’alcol-test con un tasso di 1,10. Per entrambi è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza, insieme al ritiro della patente.

Anche i controlli preventivi antidroga e antidegrado hanno prodotto dei risultati. Uno studente 18enne di Carrara, controllato dai Carabinieri di Avenza vicino il Plesso Scolastico di Via Campo D’Appio, è stato trovato in possesso di una modica quantità di hashish, invece un 50enne di Luni è stato fermato in Via Cavaiola da una pattuglia dei Carabinieri di Fossola che gli hanno trovato addosso una dose di eroina e una siringa pronta all’uso. Infine, dalle tasche di un 50enne originario del Marocco è spuntata una dose di hashish. Oltre al sequestro delle droghe, i tre sono stati tutti segnalati al Prefetto per detenzione di stupefacenti per uso personale.