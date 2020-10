Spaccia mentre è ai domiciliari, per un 30enne di Massa si aprono le porte del carcere

MASSA – Era già stato arrestato con un bel po’ di eroina ad aprile di quest’anno, in pieno lockdown, un 30enne residente a Massa, M.L. le sue iniziali, che dopo l’udienza di convalida era finito ai domiciliari, in attesa del processo. Quell’esperienza, però, evidentemente non lo aveva scoraggiato, infatti in breve tempo, nonostante costretto a rimanere in casa, l’uomo aveva rimesso in piedi un significativo business dello spaccio di stupefacenti, che contava molti acquirenti provenienti anche da altre città, compresi quelli che facevano andata e ritorno da Carrara, dove evidentemente si era sparsa la voce della possibilità di poter comprare vari tipi di droga da lui. La notizia delle recenti trasferte fuori città di vari tossicodipendenti del posto è così arrivata anche ai Carabinieri del Nucleo Operativo di Carrara che alla fine sono riusciti ad individuare il nome del pusher.

Dalle prime indagini era emerso che molti assuntori di Carrara per rifornirsi di cocaina e hashish avevano allacciato contatti con uno spacciatore che abita a Massa, soprattutto negli ultimi tempi, dopo le varie operazioni antidroga e i ripetuti arresti dei Carabinieri, che avevano messo fuori gioco molti personaggi di spicco che erano in attività nelle principali “piazze” di spaccio della città. Dopo aver tenuto sott’occhio gli spostamenti dei “clienti” che facevano la spola tra Carrara e Massa, i Carabinieri alla fine hanno smascherato il loro fornitore, scoprendo che si trattava di un 30enne agli arresti domiciliari per questioni di droga, autorizzato ad uscire dall’abitazione per qualche ora a settimana. Il resto è stato frutto di un’indagine “tradizionale”, che ha visto i Carabinieri appostarsi vicino l’abitazione del 30enne, che è stato fermato appena uscito di casa per usufruire del permesso periodico.

L’uomo dopo un’iniziale reticenza si è convinto a tirare fuori la droga nel momento in cui ha capito che i militari dell’Arma avrebbero comunque perquisito l’abitazione. È stata lui stesso a consegnare uno zainetto nascosto dietro una poltrona con dentro 57 dosi di cocaina, una ventina di grammi di marijuana e otto dosi di hashish, insieme ad un bilancino di precisione.

Con il rinvenimento di tre distinte qualità di droghe e di tutto il materiale necessario per confezionare le dosi, i Carabinieri hanno acquisito una prova schiacciante dell’esistenza di un’attività di spaccio ben organizzata e strutturata, gestita interamente dal 30enne ai domiciliari, che pertanto è stato dichiarato in arresto per “detenzione illecita di stupefacenti”. In sostanza si è ripetuto lo stesso copione di qualche mese fa, quando l’uomo era stato trovato con 800 grammi di eroina, vari bilancini, nonché un’ingente somma di denaro in contanti e numerosi fogli sui quali aveva appuntato la contabilità relativa allo spaccio della droga.

Giovedì pomeriggio, in Tribunale a Massa, il Giudice Ermanno De Mattia dopo la convalida dell’arresto, ha disposto il carcere, misura cautelare che era stata proposta dal Pubblico Ministero Marco Mansi, in attesa del processo che è stato rinviato ai primi di Novembre.