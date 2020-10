Scuola di Musica, il Comune di Carrara proroga il termine per l’iscrizione

CARRARA – E’ stato prorogato al prossimo 16 ottobre il termine ultimo per iscriversi alla Scuola Comunale di Musica. Le domande di iscrizione potranno essere consegnate al Protocollo Generale del Comune di Carrara – Piazza 2 Giugno 1, da lunedì a venerdì, dalle 8,30 alle 12,30, allegando la ricevuta della quota d’iscrizione fissata in €20,00, da versare sul conto corrente postale 12036547-Codice IBAN: IT39E0760113600000012036547, intestato al Comune di Carrara–Settore Pubblica Istruzione–Servizi Educativi Scolastici–Servizio tesoreria.

La domanda potrà essere inviata anche via PEC all’indirizzo comune.carrara@postecert.it oppure spedita tramite posta raccomandata con ricevuta di ritorno a Comune di Carrara Settore Attività Produttive, Cultura e Biblioteca, Servizi Educativi e Scolastici piazza 2 Giugno 1 54033 Carrara (farà fede il timbro postale). In ogni caso andrà sempre indicata la causale” “Iscrizione Scuola Comunale di Musica anno scolastico 2020/2021”.

Di seguito l’orario provvisorio dei corsi, con i relativi docenti: :

Chitarra, Massimo Montaldi, lunedì, mercoledì, venerdì ore 14-20;

Pianoforte, Massimiliano Piccioli, lunedì – mercoledì 14-20;

Pianoforte, Giuseppe Bruno, lunedì 14-20;

Pianoforte, Claudio Proietti, giovedì 14-20;

Violino, Eleonora Turtur, lunedì – venerdì 14-20;

Tromba, Riccardo Figaia, lunedì 16-20;

Fisarmonica, Francesca Bogo, mercoledì 16-20;

Arpa Valentina Vatteroni, mercoledì 16-20;

Canto, Marina Cattaneo, lunedì 16-20;

Propedeutica I (bambini anni 6), Marina Cattaneo, mercoledì ore 16;

Propedeutica II (bambini anni 7), Marina Cattaneo, mercoledì ore 16:50;

Coro voci bianche (bambini anni 6 -12), Marina Cattaneo mercoledì ore 18:30;

Gioco musica (bambini anni 4-5), Marco Iardella, giovedì ore 16:30;

Canto moderno, Marco Iardella, lunedì –giovedì 14-20;

Percussioni e musica d’insieme, Andrea Maria De Chiara, lunedì e mercoledì 14-20;

Teoria e solfeggio, Francesco Barli, lunedì, martedì e giovedì 14-20.

L’orario al momento è indicativo e il corpo docente, formato da insegnanti di vasta e comprovata esperienza dal punto di vista dell’insegnamento e dalla importante carriera artistica, avrà cura di comunicare agli iscritti l’orario definitivo delle lezioni. Le lezioni di strumento sono individuali e della durata di 50 minuti ciascuna; i corsi di Gioco Musica, Propedeutica I e II, Coro Voci Bianche, Teoria e Solfeggio, Musica d’insieme sono, invece, corsi collettivi.

Tutte le lezioni della scuola si svolgono in base alle prescrizioni del Protocollo Anticontagio Covid – 19, in particolare per i corsi collettivi sono previsti gruppi di massimo 5 allievi che faranno lezione nella Sala Concerti. Per ogni ulteriore informazione è possibile telefonare all’Ufficio Cultura 0585/641297-641392, o scrivere una mail a mail ilaria.tusini@comune.carrara.ms.it; sandra.bassani@comune.carrara..ms.it, Scuola Comunale di Musica via Pietro Tacca n. 6, tel. 058572311 FB ScuolacomunaledimusicaCarrara.