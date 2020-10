Regolamento Urbanistico, seduta in streaming per la modifica delle norme tecniche

MASSA – Venerdì 9 ottobre alle ore 18 si terrà, in videoconferenza su http://consigli.cloud/massa, la presentazione della Variante n. 1 al regolamento urbanistico con modifica delle norme tecniche di attuazione per l’adeguamento alla legislazione regionale e il perfezionamento di alcune disposizioni normative.

La conferenza, volta a descrivere i principali contenuti della Variante adottata con delibera Cons. n.141/2020, a spiegare i passaggi procedimentali e gli spazi partecipativi previsti dalla legge verso la sua definitiva approvazione, sarà introdotta dal sindaco Francesco Persiani cui seguiranno le relazioni tecniche del dirigente comunale Venicio Ticciati e del Responsabile del procedimento architetto Lorenzo Tonarelli.

Concluse le relazioni i tecnici saranno a disposizione per rispondere alle domande degli interessati. Per intervenire bisogna accreditarsi entro le ore 12 di giovedì 8 ottobre scrivendo una mail all’indirizzo: garante.informazione@comune.massa.ms.it

Maggiori informazioni sulla Variante alla pagina del Garante sul portale della partecipazione MYMassa