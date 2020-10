Oss, l’8 ottobre sciopero nazionale per chiedere riconoscimenti e stabilità

MASSA-CARRARA – È stato indetto dal Sindacato Human Caring (SHC) uno sciopero per l’intera giornata di giovedì 8 ottobre 2020 e indirizzato ai dipendenti dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest del comparto dei profili Oss, Asa, Osa, Ota e Ausiliario. Lo sciopero per manifestare “il disappunto in merito al mancato riconoscimento dell’OSS nell’area socio-sanitaria, art.5, comma 5, LEGGE 3/2018, sulle mancate assunzioni, aggiornamento professionale, scorrimento graduatorie, precariato, mancato riconoscimento del lavoro usurante, vittime di abusi di professione, mancati bonus covid 19”. Nelle ultime dichiarazioni del Ministro della Salute attraverso lʼAvvocatura di Stato, l’oss “non rientrerà nellʼambito delle professioni socio sanitarie e resterà configurato nellʼambito degli operatori d’interesse sanitario con inquadramento economico, perché è sprovvisto delle caratteristiche della professione sanitaria in senso proprio, per mancanza di autonomia professionale, con funzioni accessorie strumentali e con una formazione di livello inferiore”. Da qui l’annuncio di sciopero che è stato indetto da inizio turno a fine dell’ultimo turno della stessa giornata.

L’Azienda sanitaria si scusa anticipatamente con i propri utenti per eventuali disagi nell’erogazione dei servizi che si dovessero manifestare a livello sia territoriale che ospedaliero. Come previsto dalla normativa vigente, saranno comunque garantiti tutti i servizi minimi essenziali previsti per il settore della Sanità e, per quanto riguarda le attività connesse all’assistenza diretta ai degenti, sarà data priorità alle emergenze e alla cura dei malati più gravi e non dimissibili.

A tal proposito ricordiamo che i “servizi minimi essenziali” comprendono:

– il Pronto Soccorso e servizi afferenti legati a problematiche non-differibili della salute dei cittadini ricoverati (turni dei reparti) e non. Di conseguenza anche il personale tecnico per la preparazione dei pasti e degli altri servizi di base;

– servizi di assistenza domiciliare;

– attività di prevenzione urgente (alimenti, bevande, etc..);

– vigilanza veterinaria;

– attività di protezione civile;

– attività connesse funzionalità centrali termoidrauliche e impianti tecnologici;

– vari.