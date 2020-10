Lavori in corso alla rete idrica di Pontremoli, Gaia: “Intervento da 170mila euro”

MASSA – Sono partiti a metà settembre i lavori di GAIA S.p.A. per il potenziamento della rete acquedottistica del Comune di Pontremoli (MS). Gli interventi in corso, per un valore complessivo di oltre 170mila euro, proseguiranno l’opera di ammodernamento dell’acquedotto iniziata nel 2018. Verrà realizzata la sostituzione di un tratto della tubazione nella zona industriale al confine con il Comune di Filattiera e si proseguirà con la distrettualizzazione della rete acquedotto. La distrettualizzazione della rete è una tecnica che attraverso la suddivisione della rete in distretti omogenei consente di ottimizzare la ricerca perdite e monitorare con maggiore efficacia le pressioni in rete; tali risultati sono raggiunti mediante il rifacimento di diversi collegamenti idraulici, con contestuale installazione di apparecchiature di intercettazione e/o regolazione.

Ha dichiarato il Sindaco di Pontremoli, Lucia Baracchini: “Migliorare la rete del nostro acquedotto è sempre stato, ed è ogni giorno, un obiettivo prioritario che ha reso e rende la situazione complessiva del nostro comune meno problematica rispetto ad altre realtà. Gli interventi ulteriormente in esecuzione, insieme a quelli programmati, rappresentano dunque un positivo prosieguo nella direzione giusta”.

“La lunigiana resta un territorio centrale nella nostra gestione: andiamo avanti con le opere che consentono di superare piccole e grandi criticità con il solito impegno, nonostante le difficoltà derivanti dall’attuale pandemia.” ha aggiunto il presidente di GAIA, Vincenzo Colle.

Gli interventi dei GAIA sono localizzati nelle seguenti aree: in corrispondenza della strada provinciale SP37 di Zeri; sulla rotatoria della SP 37 all’incrocio con via Don Quiligotti, all’incrocio tra via Roma con via Reisoli, all’intersezione tra via Ricci con via Bologna, all’incrocio tra Via Pirandello con via Martiri, in corrispondenza del marciapiede dia Via Cairoli; all’interno dei giardini pubblici zona teatro; all’interno dei locali ex bagni pubblici; all’incrocio tra via Malaspina con via Madonna del Bonconsiglio; all’intersezione tra Viale Europa con via primo maggio, e nel centro storico di Pontremoli in via del Piagnaro.

Oltre ai lavori sopra dettagliati, è prevista la completa sostituzione di circa 550 m di tubazione nella zona industriale di Santa Giustina. Questo intervento comprenderà il raccordo della nuova tubazione con quella esistente anche mediante il rifacimento di camere di manovra e l’installazione di apparecchiature idrauliche in appositi vani.