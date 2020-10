MASSA-CARRARA – Cielo da molto nuvoloso a coperto con prime pioviggini e deboli piogge nel corso della mattinata sui rilievi e soprattutto su Lunigiana occidentale. Dopo una temporanea attenuazione dei fenomeni a metà giornata, peggioramento più deciso dal tardo pomeriggio-sera con precipitazioni in estensione ed intensificazione, anche a carattere di rovescio o breve temporale nottetempo.

Temperature: minime in rialzo, massime stazionarie o in lieve diminuzione nell’interno. Zero termico a 3400 metri.

Venti: deboli o moderati da Sud Sud-Ovest, in rinforzo dal pomeriggio lungo la costa e soprattutto in Appennino.

Mare: da poco mosso a mosso con tendenza ad ulteriore aumento del moto ondoso verso sera.