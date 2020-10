Alberghiero ancora senza dirigente, i genitori: «Immobilismo gravissimo»

A nome dei genitori degli studenti dell’Alberghiero “G. Minuto” denunciamo le ultime e sconfortanti notizie provenienti dal Provveditorato: non si trova un dirigente scolastico che gestisca l’Istituto in presenza. Il diritto allo studio di centinaia e centinaia di giovani studenti, diritto sancito dalla nostra Costituzione, si arena di fronte a pastoie burocratiche. Le Istituzioni, il Provveditorato, la Provincia, i politici locali, il Ministero non sono in grado di trovare una soluzione: nominare un dirigente scolastico che presenzi e controlli quotidianamente l’andamento della scuola, il comportamento degli studenti, il lavoro del personale scolastico, l’organizzazione delle attività.