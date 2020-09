«Pozzi inquinati? Non riconducibili all’attività dell’ex Cava Fornace»

MASSA – “La presenza di inquinanti nei pozzi siti nei Comuni di Montignoso e di Pietrasanta non può essere ricondotta l’attività dell’ex Cava Fornace”. Il Consiglio di Amministrazione di Programma Ambiente Apuane Spa, a seguito di notizie pubblicate negli ultimi giorni, fa chiarezza sulla questione, diffidando chiunque a collegare le attività dell’azienda a qualsivoglia effetto dannoso per la salute dei cittadini.

“A supporto di quanto sopra – si legge nel comunicato – si ribadisce che: trimestralmente PAA esegue dettagliate analisi sui pozzi della discarica e sul percolato prodotto; nell’ultimo decennio non si è riscontrata alcuna alterazione nel tempo dei valori analitici naturalmente presenti; gli inquinanti riscontrati nei pozzi non sono presenti nel percolato della discarica; relativamente ai composti organici clorurati, la loro presenza, visto che si riscontrano anche in pozzi a monte della discarica, esclude sia dovuta all’attività dell’impianto”.