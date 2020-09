La Polizia di Stato celebra San Michele al Duomo di Massa

MASSA – Nel rispetto delle misure anti Covid, ieri mattina i poliziotti della Provincia di Massa Carrara hanno partecipato alla celebrazione della ricorrenza del Santo Patrono della Polizia di Stato, San Michele Arcangelo.

La Santa Messa è stata officiata, in Duomo, dal Vescovo di Massa Carrara-Pontremoli Monsignor Giovanni Santucci, alla presenza del Prefetto Claudio Ventrice, dei familiari dei poliziotti deceduti in servizio e dell’A.N.P.S. e dei pensionati della Polizia di Stato.

Dopo i ringraziamenti alle Autorità, il Questore nel suo intervento ha ricordato i caduti della Polizia di Stato e rivolto parole di apprezzamento a tutto il personale anche per le difficoltà affrontate nel corso dei difficili mesi di lockdown, sottolineando come il lavoro di poliziotto debba essere vissuto come “missione” al servizio della collettività.