I precari della scuola scrivono al Governo: dubbi sulla fattibilità del concorso

MASSA-CARRARA- I Docenti Precari di Massa-Carrara hanno inviato una lettera alle alte cariche del nostro Governo. Ne riportiamo di seguito il contenuto:

“Siamo i Precari della Scuola di Massa Carrara, siamo più di 200, non abbiamo riferimenti partitici o sindacali, ci siamo uniti con lo scopo di tenere alta l’attenzione di ogni cittadino sul mondo della scuola e soprattutto di essere visibili e di far sentire la voce di una componente spesso inascoltata, quella dei precari appunto.

Ieri la notizia della data del concorso straordinario per i docenti con almeno 36 mesi di servizio ci ha letteralmente sconvolto per tanti ovvi motivi. Ad oggi molte supplenze non sono state ancora assegnate e la stragrande maggioranza di noi arriverà in cattedra a ottobre inoltrato per assentarsi nuovamente per il concorso. Stress Test per tutto il sistema scuola come non bastasse l’emergenza Covid.

Ecco alla luce di tutto ciò condividiamo due grandi interrogativi su cui porre attenzione e riflettere.

1. Nella non tanto remota possibilità che alla data del concorso si sia impossibilitati dallo svolgere il concorso, perché in quarantena o ancor peggio contagiati, quale è la soluzione proposta affinché Noi Precari, in attesa da almeno trentasei mesi di una azione da parte del Ministero che permetta la nostra entrata ufficiale nel mondo della Scuola, non si rimanga di nuovo fermi un giro?

2. Nel caso in cui venisse prorogato lo stato di emergenza sanitario, invece di ostinarsi a voler procedere con le prove concorsuali, non sarebbe opportuno rinviare a data da definirsi?

In ultima analisi ci vorrebbe un coraggio davvero unico, come lo ebbe venti anni fa un ministro. Il coraggio che nasce dalla grande paura che poi alla fine invece di risollevare una società la si faccia affondare, perché è questa la percezione di ognuno di noi, non solo Precario, ma anche cittadino. Ma è vero anche che, manzonianamente, ‘Il coraggio, uno, se non ce l’ha, mica se lo può dare’.

Ci auguriamo che riserva un attimo del suo tempo per rispondere a questi due interrogativi, riflettendo sul futuro nostro e della nostra società.

Attendiamo fiduciosi un suo cortese e rapido riscontro.

Solo per completezza, il nostro gruppo crede che i docenti con almeno 36 mesi di servizio abbiano abbondantemente dimostrato la loro predisposizione all’insegnamento, spesso dovendo subire condizioni di lavoro estreme (su più scuole e, su territori provinciali estesi, a distanze notevoli tra gli istituti) sempre accettate con spirito di abnegazione e senso del dovere. Volere nuovamente metterli alla prova lo riteniamo umiliante oltre che inutile con queste modalità puramente nozionistiche. Crediamo invece di meritare l’accesso ad un anno di prova nel quale essere formati (gratuitamente e sul territorio provinciale di appartenenza) e monitorati per quello che sappiamo fare in classe, visto che la nostra preparazione sulla materia è attestata da un titolo di studio rilasciato dalle università italiane. Al termine di questo anno di scuola chiediamo di essere valutati in modo indubbiamente selettivo con una prova che misuri la nostra capacità di costruire e preparare una Lezione. Questo sarebbe un percorso sensato di stabilizzazione del personale docente con contratto precario molto semplice e in questo momento storico opportuno”.