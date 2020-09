Così rinascerà il Parco dei Ciliegi. Gestione alla Cooperativa Essenza

MASSA – Il Parco dei Ciliegi per i prossimi quattro anni è stato affidato alla Cooperativa sociale Essenza A.r.l. la cui offerta è risultata la più vantaggiosa sotto il profilo dell’offerta dei servizi e delle migliorie dell’area verde. Ad annunciarlo è il Comune di Massa.

“In queste settimane, l’area verde nel centro di Massa era gestita direttamente dal comune di Massa proprio in attesa dell’espletamento delle procedure di gara e del conseguente affidamento per la gestione avvenuto nella giornata di martedì. L’intento dell’amministrazione del sindaco Francesco Persiani è quello di valorizzare il Parco dei Ciliegi e trasformarlo in parco inclusivo dove si possa incontrare tutta la comunità garantendone la sorveglianza, la manutenzione e il decoro”.

“Abbiamo in atto una serie di interventi e di lavori per migliorare le zone della città – dichiara il sindaco Francesco Persiani – e renderle più fruibili a tutti; ci sono molti parchi pubblici e piazze che hanno necessità di una riqualificazione per tornare ad essere frequentati in sicurezza da famiglie, anziani, bambini e ragazzi. Il Parco dei Ciliegi è uno dei maggiori punti di incontro sia per la sua centralità sia per i servizi che offre e credo che una nuova gestione possa renderlo ancora più decoroso e migliorativo dal punto di vista ricreativo, culturale e di socializzazione”.

Innanzitutto il nuovo gestore amplierà l’orario di apertura dalle ore 8.00 alle ore 19.00 ed installerà un nuovo chiosco per la somministrazione di cibi e bevande proponendo nel corso del tempo svariate attività di animazione con domeniche a tema, giornate per bambini, feste di compleanno. Effettuerà poi una manutenzione straordinaria sia delle strutture sia delle essenze vegetative con una verifica costante delle alberature e la messa a dimora di nuove piante. Sarà inoltre effettuato il ripristino dei bagni con l’eliminazione delle barriere architettoniche ed un miglioramento dell’arredo urbano oltre ad un ammodernamento del campo da bocce e alla realizzazione di aree con gonfiabili. Non meno importante la parte giochi: il gestore collocherà tre nuovi giochi indipendenti, due strutture ludiche e sei giochi inclusivi adatti ai bambini con disabilità rendendo così il parco e le attrezzature accessibili a tutti.

“Era l’obiettivo che ci eravamo dati e con questo affidamento siamo convinti che potremmo andare verso quel progetto di parco inclusivo a cui aspiravamo – commenta l’assessore ai Lavori pubblici Marco Guidi – come amministrazione puntiamo molti sui parchi come luoghi di aggregazione ed è il motivo per cui in questi mesi abbiamo investito sul Parco dei Ciliegi con interventi importanti che hanno riguardato giochi nuovi e le strutture, ma anche su altre aree”. Nelle prossime settimane saranno infatti portati a termine i lavori al parco dei Mirti e a quello dei Quercioli.