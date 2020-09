CARRARA – Oggi, mercoledì 30 settembre, per tutta la giornata, cardiochek gratuito alla farmacia Nausicaa “Paradiso” in via Felice Cavallotti a Marina di Carrara. Per l’occasione, sarà possibile sottoporsi a un elettrocardiogramma in modo facile e veloce grazie a un rilevatore palmare che funziona con un solo elettrodo da collegare al dito.

Un sistema più agile e veloce disponibile su appuntamento, chiamando il numero: 0585785702