La Guardia di Finanza sequestra 100 grammi di sostanze stupefacenti

MASSA – La Guardia di Finanza di Massa Carrara, durante la stagione estiva ed a causa dell’emergenza sanitaria, ha intensificato i controlli del territorio, anche presso i luoghi di accesso come caselli autostradali e stazioni ferroviarie, impegnando quotidianamente finanzieri del Gruppo di Massa Carrara e della Tenenza di Aulla.

L’attività, coadiuvata in alcune circostanze da un’unità cinofila, ha consentito di individuare 33 soggetti in possesso di modiche quantità di droga che sono stati segnalati alla Prefettura competente in qualità di assuntori di sostanze stupefacenti. Complessivamente sono stati sequestrati circa 100 grammi di sostanza stupefacente, in prevalenza marijuana e hashish, ma anche cocaina e ecstasy.

Dato il periodo emergenziale dovuto alla pandemia, i controlli delle Fiamme Gialle hanno, inoltre, riguardato la produzione e il commercio di dispositivi di protezione individuali (soprattutto mascherine) recanti marchi contraffatti o non in regola con le prescrizioni di legge.

L’attività di servizio svolta rientra nel più ampio rafforzamento del dispositivo di sicurezza disposto nel periodo estivo a contrasto di tutti gli illeciti di natura economico finanziaria e, in particolare, di un fenomeno di grave pericolosità sociale, soprattutto giovanile, quale il consumo delle sostanze stupefacenti.