Educational Tour Terre Apuane, soddisfatti gli organizzatori

MASSA – A pochi giorni dalla conclusione dell’evento “Educational Terre Apuane”, dedicato alla promozione e valorizzazione del territorio, ideato dall’agenzia di Comunicazione F2promo e realizzato con la collaborazione di Viral Passport, Viaggi di Mare Tour Operator, Toscana Tour Experience, Federalberghi e Confcommercio in sinergia con l’Ambito Riviera Apuana, si è tenuto a Villa Cuturi un interessante incontro in cui sono stati resi noti i risultati dell’esperienza.

L’ Educational Tour Terre Apuane, tenutosi dal 16 al 20 settembre, si è posto come obiettivo la riscoperta del territorio apuano nelle sue molteplici realtà e ricchezze, attraverso la visita e i racconti di travel blogger, giornalisti e tour operator invitati per l’occasione. I partecipanti, al termine del progetto, sono stati sottoposti a un questionario di gradimento dell’esperienza vissuta da cui è emersa un’attenta analisi dei singoli eventi, dell’accoglienza, dei luoghi

visitati e dell’organizzazione e dato fondamentale le modalità di trasmissione e divulgazione futura dell’esperienza vissuta.

Il voto complessivo sulla prima edizione del format ha ottenuto sin da subito un punteggio molto favorevole di 9,3.

Tra gli eventi quelli che hanno riscosso un maggiore successo, punteggio 9,5, sono stati la visita alle cave, la prova di scultura e il tour in barca, dimostrando le alte potenzialità delle diverse opportunità che il territorio può offrire. Un altro dato significativo ha riguardato il cibo e le degustazioni, infatti vino, piatti e prodotti della costa e delle Apuane hanno saputo conquistare i visitatori con un punteggio di 9,5. L’85% dei presenti utilizzerà il web e i Social per raccontare le giornate trascorse nel nostro territorio. Ottimi indici di gradimento anche per la visita guidata all’Orto botanico, ai centri città e ai castelli.

Soddisfatto Federico Faranna di F2promo: “Ringrazio molto tutti i sostenitori del progetto, che con le loro risorse umane ed economiche, hanno reso possibile la realizzazione di Educational Terre Apuane”. È emersa quindi la volontà da parte degli operatori di strutturar la proposta turistica e offrire una gamma di opportunità eterogenee,

esperienze di viaggio che spazino dalla costa alla montagna, al di fuori dei tradizionali periodi intercettando così nuovi flussi turistici. Una nuova consapevolezza dell’offerta turistica che proietta la riviera apuana verso il futuro.